Ташкент, 27 декабря, 2021, 16:54 — ИА Регнум. Россия остается крупнейшим инвестором в узбекскую экономику, совокупные российские капиталовложения на сегодняшний день превысили десять миллиардов долларов. Об этом 27 декабря заявил журналистам посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов.

ИА REGNUM Флаги России и Узбекистана

Мальгинов «В республике функционируют уже свыше 2300 российских и совместных предприятий, только в 2021 году было создано около 300 хозяйствующих субъектов, а в России зарегистрировано более 600 компаний с участием резидентов Узбекистана».

По его словам, реализация российскими компаниями крупных инвестиционных проектов в значительной мере способствует росту занятости населения Узбекистана путем создания хорошо оплачиваемых рабочих мест.