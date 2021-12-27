Торонто, Канада, 27 декабря, 2021, 16:53 — ИА Регнум. Рэп-исполнитель Drake (Обри Дрейк Грэм) стал автором новогодней акции в Торонто (Канада). Об этом сообщил американский блогер DJ Akademiks (Аллен Ливингстон) на своей странице в Instagram вечером 26 декабря 2021 года.

The Come Up Show Дрейк

https://www.instagram.com/p/CX9C2VkAzXm/

В рамках мероприятия артист безвозмездно раздавал деньги жителям канадского города. Примечательно, что соответствующее действие музыкант совершал из салона собственного автомобиля.

Напомним, что Drake является активным организатором различных благотворительных акций. Так, в видеоклипе на трек God’s Plan представлены фрагменты его аналогичной раздачи денег малоимущим семьям из Майами (США).