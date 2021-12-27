Таллин, , 16:53 — REGNUM Среднесуточная биржевая стоимость электроэнергии 27 декабря составит в Эстонии 158,04 евро за мегаватт-час. Об этом сообщил портал rus.err.ee со ссылкой на показатели энергетической биржи Северной Европы Nord Pool.

Электроэнергия Kate Ter Haar

Эта цена примерно соответствует средней цене, показанной накануне в длинные рождественские выходные, — 154 евро за мегаватт-час.

С осени 2021 года в Эстонии начался резкий рост цен на электроэнергию, которые неоднократно обновляли исторические максимумы.

Последний из них пришелся на 7 декабря, когда среднесуточная цена достигла отметки 469 евро за мегаватт-час, а в момент пикового спроса превышала 1 000 евро.

В ноябре цены на бирже выросли в годовом сравнении в 2,8 раза до 117 евро за мегаватт-час. В первой половине декабря среднесуточный тариф составлял 233 евро, что в 4,4 раза выше, чем за аналогичный период 2020 года, и отличался крайней нестабильностью.