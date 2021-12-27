Вашингтон, , 17:20 — REGNUM

Действующий пресс-секретарь экс-президента США Дональда Трампа Тейлор Будович активно сотрудничал со спецкомитетом, расследующим беспорядки 6 января в Капитолии, сообщает Reuters.

Протестующие у Капитолия 6 января 2021 года (сс) Tyler Merbler

Пресс-секретарь подал иск протиив спецкомитета, заявив, что он подготовил более 1700 страниц документов и дал около четырех часов показаний под присягой членам комиссии палаты представителей.

В иске Будович требует, чтобы суд запретил спецкомитету изымать его финансовую документацию из банка JPMorgan.

Напомним, что в последнее время несколько политиков подали иски, отказавшись сотрудничать со спецкомитетом. Однако это первый иск, касающийся предоставления финансовых документов. Ранее экс-советник Трампа Майкл Флинн и радиоведущий Алекс Джонс подали отдельные иски, отказываясь от дачи показаний.