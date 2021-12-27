Москва, 27 декабря, 2021, 16:51 — ИА Регнум. Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и британскими спутниками OneWeb на борту в понедельник, 27 декабря, стартовала с космодрома «Байконур», сообщает «Роскосмос».

Mil.ru Старт ракеты с Байконура

Как уточняется, запуск состоялся в 16:10 по московскому времени. Вскоре после старта произошло штатное отделение первой и второй ступеней ракеты, а также произошёл сброс створок головного обтекателя.

«Союз» должен вывести на орбиту новую партию из 36 космических аппаратов OneWeb. В результате этого общая группировка спутников британской компании на орбите увеличится до 394 аппаратов.