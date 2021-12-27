Ижевск, , 16:50 — REGNUM Проверку начали следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР после получения информации о падении вертолёта вблизи Ижевска, сообщили 27 декабря в пресс-службе ведомства.

Узнав о том, что сегодня, 27 декабря, в 14:00 мск, вертолёт Казанского авиапредприятия совершил жёсткую посадку вблизи Ижевска, следователи выехали на место происшествия.

Известно, что Ми-2 вылетел в 12:00 мск с аэродрома столицы Удмуртии и совершал облёт нефтепровода. На борту транспортного средства находилось два человека. Произошла авария: по предварительной информации, никто не погиб.

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