Таллин, , 16:48 — REGNUM Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт завершила 2021 год на 7-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщил эстонский портал б этом сообщил новостной портал телерадиовещания страны ERR.

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Это ее наивысшее достижение в спортивной карьере. 2020 год Анетт Контавейт завершила на 23-й строчке рейтинга. В нынешнем сезоне она сумела пробиться в финал Итогового турнира WTA в одиночном разряде и победить на турнирах ассоциации, включая Кубок Кремля.

Ее тренирует российский тренер Дмитрий Турсунов.

Лидерство в рейтинге по итогам 2021 года сохранила за собой австралийка Эшли Барти, второй идет белоруска Александра Саснович, третьей — испанка Гарбинье Мугуруса.

Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи завершает год на 73-й строчке.