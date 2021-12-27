Красногорск, 27 декабря 2021, 16:47 — REGNUM Оплата по карте «Тройка» стала доступна во всех автобусах «Мострансавто» на территории Подмосковья. Об этом 27 декабря сообщается на сайте правительства Московской области.

Карта Тройка
Карта Тройка
Mos.ru

Речь идет о более чем 4 тыс. транспортных средств, которые курсируют на 1,2 тыс. городских, пригородных и междугородних маршрутах по всему Подмосковью.

«С момента запуска «Тройки» в автобусах Подмосковья совершено свыше 4,3 млн поездок, это около 24 тыс. операций в день, а введенная программа лояльности уже позволила пассажирам сэкономить 1,1 млн рублей на оплате проезда», — отметил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.

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