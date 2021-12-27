Красногорск, 27 декабря, 2021, 16:47 — ИА Регнум. Оплата по карте «Тройка» стала доступна во всех автобусах «Мострансавто» на территории Подмосковья. Об этом 27 декабря сообщается на сайте правительства Московской области.

Mos.ru Карта Тройка

Речь идет о более чем 4 тыс. транспортных средств, которые курсируют на 1,2 тыс. городских, пригородных и междугородних маршрутах по всему Подмосковью.

«С момента запуска «Тройки» в автобусах Подмосковья совершено свыше 4,3 млн поездок, это около 24 тыс. операций в день, а введенная программа лояльности уже позволила пассажирам сэкономить 1,1 млн рублей на оплате проезда», — отметил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.