Санкт-Петербург, 27 декабря, 2021, 16:51 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за неделю от взрывов петард пострадали трое взрослых людей, двоим из них понадобилась госпитализация. Об этом 27 декабря сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Взрыв петарды

По данным ведомства, помимо уличных травм от гололеда и падения снега и наледи с крыш, в городе участились случаи травматизма из-за петард.

«По данным Городской станции скорой медицинской помощи, от взрывов петард на прошлой неделе пострадало трое взрослых. Одному пострадавшему помощь была оказана на месте. Еще двое были доставлены в больницы с травмами средней степени тяжести», — уточнили в комздраве Петербурга.