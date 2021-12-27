Ташкент, , 16:43 — REGNUM Одним из важных драйверов роста показателей взаимной российско-узбекской торговли остается межрегиональное сотрудничество, заявил журналистам посол РФ в Ташкенте Олег Мальгинов.

«Как вы знаете, в ноябре «на полях» московского двустороннего саммита прошел II Форум регионов двух стран, по итогам которого было подписано порядка 600 двусторонних соглашений на общую сумму 9 миллиардов долларов», — отметил Мальгинов.

По его словам, на сегодняшний день практически все субъекты Российской Федерации имеют внешнеторговые связи с областями Узбекистана. «Несмотря на пандемию, в текущем году состоялось более 50 взаимных визитов. Руководители всех регионов Республики Узбекистан посетили 42 субъекта Российской Федерации», указал дипломат.

В свою очередь, отметил он, делегации 20 российских регионов посетили республику, их представители встречались с местными органами власти и бизнесменами, проводили презентации продукции своих предприятий.

«В десятку регионов с наибольшим объемом товарооборота с Узбекистаном входят Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Челябинская, Московская, Ивановская, Свердловская, Белгородская, Оренбургская и Самарская области», — указал Мальгинов.

Он отметил, что в ряде регионов зафиксирован значительный рост товарооборота с Узбекистаном. «Например, в Челябинской области прирост составил +72,7%, в Ивановской +47,2% и в Республике Татарстан +46.1%», подчеркнул Мальгинов.

Он подчеркнул, что половина проектов, которые предусмотрены межправительственной программой экономического сотрудничества на 2019−2024 годы, реализуются хозяйствующими субъектами России и Узбекистана в рамках межрегионального сотрудничества.