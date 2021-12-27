Москва, 27 декабря, 2021, 16:41 — ИА Регнум. До конца 2024 года в Москве будет построено 27 новых станций метро. Об этом 27 декабря сообщил вице-мэр столицы Андрей Бочкарёв.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

«У нас в планах до 2025 года открыть в метро еще 27 станций», — сказал вице-мэр в интервью «Российской газете».

По словам Бочкарёва, в ближайшие годы будет вестись строительство Троицкой линии подземки, центральный участок которой от ЗИЛа до «Коммунарки» с 11 станциями будет готов в 2024 году.

Кроме того, будут вестись работы по строительству Бирюлёвской и Рублёво-Архангельской линии. Также завершится проект Большой кольцевой линии метро.