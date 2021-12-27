Ташкент, , 16:40 — REGNUM Узбекский технологический парк программных продуктов и информационных технологий (IT-парк) может довести экспорт программных продуктов и услуг к 2028 году до 1 миллиарда долларов. Об этом заявил министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Шерзод Шерматов журналистам.

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«IT-парк может стать таким же мегапроектом, как и комплекс по производству синтетического жидкого топлива Uzbekistan GTL стоимостью 3,42 миллиарда долларов или проект по освоению месторождения «Ëшлик-1», для которого строится третья медно-обогатительная фабрика (МОФ-3) стоимостью 2 миллиарда долларов», — сказал Шерматов, слова которого приводит Газета.уз.

По его словам, экспорт программных продуктов «сильно отличается от экспорта в других отраслях, так как добавленная стоимость при таком экспорте в Узбекистане составляет почти 100%, и для его реализации не требуется дополнительная импортная продукция или сырьё».

«Если один рабочий-экспортёр зарабатывает в среднем 2000 долларов в месяц, только его зарплата принесёт 24 тысячи долларов экспортной выручки в год. А если количество таких сотрудников превысит 40 тысяч, то они получат почти 1 миллиард долларов экспортной выручки. И это ещё не относится к программным продуктам или стартапам», — заявил министр.