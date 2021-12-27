Вашингтон, 27 декабря, 2021, 17:18 — ИА Регнум. Ведущий либеральный демократ палаты представителей США Прамила Джаяпал, призвала президента Джо Байдена отстоять законопроект о социальных расходах, несмотря на публичное неприятие сенатора Джо Манчина, сообщает 27 декабря Reuters.

(сс) The White House Команда Байдена

Джаяпал, председатель прогрессивной фракции Конгресса (CPC), написала, что фракция вскоре опубликует план действий по снижению расходов, защите здоровья семей и борьбе с изменением климата.

«Прогрессивная фракция продолжит работу над законопроектом Build Back Better, сосредоточившись на том, чтобы соглосовать проект со всеми представителями палаты», — заявила политик.

Ранее сенатор-демократ Джо Манчин окончательно отказался поддержать законопроект о реорганизации государственной экономики на сумму $1,75 трлн.

Манчин заявил, что сделал всё, что мог, во время переговоров с однопартийцами, которые длились месяцы. Тем не менее политик сказал, что на фоне продолжающейся инфляции, роста госдолга страны, геополитической нестабильноcти и пандемии коронавируса тот факт, что демократы продолжают проталкивать законопроект, известный как Build Back Better, удручает, и с этим нельзя смириться.

Сенатор от Западной Вирджинии отметил, что вместо того, чтобы проталкивать такой дорогостоящий законопроект, Конгрессу следует сфокусироваться на борьбе со штаммом «Омикрон», а также решить проблему инфляции, от которой пострадали множество американцев.