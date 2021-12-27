Москва, , 16:38 — REGNUM Департамент транспорта Москвы обратился к агрегаторам такси и таксомоторным компаниям с просьбой устанавливать «адекватные цены» в новогодние дни, а в случае повышении тарифов заранее проинформировать об этом пассажиров. Об этом сообщается 27 декабря в телеграм-канале департамента.

Водитель такси Цитата из к/ф «Таксист». Реж. Мартин Скорсезе. 1976. США

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"Мы направили официальное письмо всем крупным агрегаторам такси и таксомоторным компаниям, работающим в Москве с просьбой проинформировать пассажиров о повышающем коэффициенте, а также напомнили о необходимости размещения на передней панели в салоне такси информации о тарифах, чтобы пассажиры всегда могли свериться с ценой в приложении», — говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что в преддверии праздников и в праздничные дни агрегаторы такси нередко завышают цены, а пассажиры узнают об этом уже только в поездке.

«Мы понимаем, что законы не регулируют тарифы, и все же обращаемся к агрегаторам: очень просим вас устанавливать адекватные цены и не поднимать стоимость поездок в канун Нового года и новогодних каникул», — указано в письме.

В департаменте транспорта подчеркнули, что такси «должно оставаться комфортным, доступным и удобным».