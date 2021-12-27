Афины , , 16:38 — REGNUM Министр туризма Греции Василис Кикилиас представил план продления туристического сезона в стране в интервью CNN Greece 27 декабря.

Греция, полуостров Халкидики Дарья Юдкевич @ ИА REGNUM

Кикилиас сказал, что развитие туризма является национальной задачей, и сослался на соглашения, подписанные с туристическими организациями и туроператорами для достижения этой цели, а также на выходы, которые туризм приносит обществу и греческим семьям.

Министр туризма подчеркнул, что продление сезона является стратегической целью греческого туризма за счет поддержки зимних направлений и продвижения городского отдыха в Афинах, Салониках и других городах, а также, как сказал премьер-министр Кирьякос Мицотакис, за счет разработки новой модели устойчивого туризма, которая позволит эффективно воздействовать на окружающую среду. Политика в области туризма также является приоритетом в привлечении новых инвестиций, укреплении инфраструктуры и поддержании качества и аутентичности.