Ташкент, , 16:36 — REGNUM Торгово-экономическое сотрудничество России и Узбекистана является одной из важнейших основ всей системы двусторонних связей, заявил журналистам посол РФ в республике Олег Мальгинов.

Сотрудничество России и Узбекистана Https://www.ryazangov.ru/

«Россия стабильно занимает лидирующие позиции в списке внешнеэкономических партнеров республики. Узбекистан, в свою очередь, — одно из наиболее перспективных для нас направлений на всем пространстве СНГ», — подчеркнул дипломат.

По его словам, проиллюстрировать этот тезис просто: достаточно взглянуть на динамику товарооборота. «Последние несколько лет мы наблюдаем его уверенный рост и, несмотря на продолжающуюся пандемию, сохранили этот положительный тренд и в 2021 году», — подчеркнул Мальгинов.

Он сообщил, что за десять месяцев текущего года взаимный товарооборот вырос более чем на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $5,3 млрд.

«При этом российский экспорт увеличился на 1,2%, а импорт в Россию вырос на 34,7%», — сказал посол.

По его словам, в структуре экспорта России в Узбекистан в январе-сентябре 2021 года основную долю составили следующие группы товаров: «металлы и изделия из них» — 26,5%, «машины, оборудование и транспортные средства» — 19,8%, «продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)» — 15,7%, «древесина и целлюлозно-бумажные изделия» — 15,5%, «продукция химической промышленности, каучук» — 13,2% и «минеральные продукты» — 5%.

В структуре импорта России из Узбекистана в январе-сентябре 2021 года основной вес приходился на следующие группы товаров: «текстиль, изделия из него и обувь» — 57,4%, «продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)» — 23,8%, «продукция химической промышленности, каучук» — 5,4%, «машины, оборудование и транспортные средства» — 4,8% и «металлы и изделия из них» — 5%.

«Достижение таких показателей стало возможным благодаря надежному и проверенному временем сотрудничеству России и Узбекистана, освоению новых форм взаимодействия, включая онлайн форматы, плотным межведомственным и межрегиональным контактам, тесной кооперации наших предприятий», — подчеркнул Мальгинов.