Афины , , 16:33 — REGNUM На встрече, состоявшейся в Президентском особняке, премьер-министр отметил, что Первые данные показывают, что заражаемость штаммом «Омикрон» не так высока, как заражаемость «Дельтой», заявил премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис на встрече с президентом республики Катериной Сакелларопулу. Об этом сообщает AMNA 27 декабря.

Кирьякос Мицотакис Cc European People's Party

«Сейчас мы выходим из четвертой волны пандемии, и мы должны быть осторожны и принимать необходимые меры, которые нам порекомендуют эпидемиологи. Первоначальная оценка заключалась в том, что меры будут приняты после Нового года, но мы ожидаем, что эксперты расскажут нам, когда и как максимально пресечь распространение варианта «Омикрон», чтобы дать возможность системе здравоохранения спокойно дышать», — сказал Мицотакис.

Он также подчеркнул, что страна находится в некоторой фазе деэскалации в плане госпитализаций вообще и, в частности, постепенного сокращения числа госпитализаций в отделения интенсивной терапии. По его словам, эти данные обнадеживают. Он отметил также необходимость вакцинации, особенно третьей дозой, которая абсолютно необходима против «Омикрона», особенно для пожилых людей. Со своей стороны, президент Сакелларопулу позитивно охарактеризовала вакцинацию в стране и сказала, что нет поводов для разочарования: «в других местах было больше реакции и отрицания».