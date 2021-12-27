Лондон, 27 декабря 2021, 16:33 — REGNUM Андрей Захаров (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), журналист ВВС, признанный в России иностранным агентом, заявил, находясь в Великобритании, что его в Москве навязчиво преследовали. Об этом он рассказал в интервью Русской службы ВВС.
По его словам, ему пришлось ехать в Лондон, потому что в Москве он заметил за собой «довольно беспрецедентную слежку». Он так и остался в британской столице.
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