Лондон, , 16:33 — REGNUM Андрей Захаров (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), журналист ВВС, признанный в России иностранным агентом, заявил, находясь в Великобритании, что его в Москве навязчиво преследовали. Об этом он рассказал в интервью Русской службы ВВС.

Слежка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, ему пришлось ехать в Лондон, потому что в Москве он заметил за собой «довольно беспрецедентную слежку». Он так и остался в британской столице.

Андрей Захаров «Пока не понятно, с чем была связана слежка. С тем, что меня признали иноагентом, или, возможно, с материалом про хакеров из группы Evil Corp, который я делал со своими британскими коллегами».

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