Лондон, 27 декабря, 2021, 16:33 — ИА Регнум. Андрей Захаров (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), журналист ВВС, признанный в России иностранным агентом, заявил, находясь в Великобритании, что его в Москве навязчиво преследовали. Об этом он рассказал в интервью Русской службы ВВС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Слежка

По его словам, ему пришлось ехать в Лондон, потому что в Москве он заметил за собой «довольно беспрецедентную слежку». Он так и остался в британской столице.