Признанный иноагентом журналист заявил, что в России его преследовали
Лондон, 27 декабря, 2021, 16:33 — ИА Регнум. Андрей Захаров (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), журналист ВВС, признанный в России иностранным агентом, заявил, находясь в Великобритании, что его в Москве навязчиво преследовали. Об этом он рассказал в интервью Русской службы ВВС.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Слежка
По его словам, ему пришлось ехать в Лондон, потому что в Москве он заметил за собой «довольно беспрецедентную слежку». Он так и остался в британской столице.
«Пока не понятно, с чем была связана слежка. С тем, что меня признали иноагентом, или, возможно, с материалом про хакеров из группы Evil Corp, который я делал со своими британскими коллегами».