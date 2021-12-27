Берлин, , 20:50 — REGNUM Участники дорожного движения, особенно в центральной Германии, должны быть готовы к обледенению дорог и тротуаров на текущей неделе. Об этом заявила 27 декабря Немецкая метеорологическая служба (DWD) в Оффенбахе, сообщает Spiegel.

«В основном из-за мощной метели, гололёда и снегопада особенно пострадают жители федеральных земель Северный Рейн-Вестфалия, Гессен, Бавария, Тюрингия, Саксония, Нижняя Саксония, Рейнланд-Пфальц и Саксония-Ангальт», — говорится в сообщении метеослужбы.

Представитель DWD Флориан Билджери добавил, что особого внимания заслуживает ситуация в Саксонии, где уже несколько дней продолжаются ледяные дожди.

Ранее сообщалось, что за последний месяц на севере и юге Германи из-за скользких зимних дорог стремительно возросло количество дорожно-транспортных происшествий.