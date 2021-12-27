Петропавловск-Камчатский, 27 декабря, 2021, 16:29 — ИА Регнум. В Камчатском крае работают семь оленеводческих предприятий. Шесть из них — общества с ограниченной ответственностью, одно — государственное унитарное предприятие. Об этом ИА REGNUM заявила заместитель министра развития гражданского общества, молодежи и информационной политики Камчатского края Анна Головань.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Торговля олениной

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По её словам, поголовье оленей в 2019 году на Камчатке насчитывало 41 202, в 2020 году — 43 187, в 2021 году — 47 811 оленей. 99% поголовья находится в оленеводческих предприятиях Камчатского края. В большинстве регионов Арктики, как, например, в Ненецком автономном округе, численность оленей за последние 3 года упала.

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Правительство Камчатского края прорабатывает возможность поднятия заработной платы оленеводов, улучшения материально-технического обеспечения в тундре для создания комфортных условий труда, приобретения качественных палаток, спецодежды и обуви пригодных для работы в суровых условиях, обеспечения полноценным бесплатным питанием работников тундры за счет оленеводческих предприятий. Разрабатывается система дополнительных мер социальной поддержки для работников занятых в области северного оленеводства, направленная на повышение социально-экономического уровня жизни оленеводов, поднятия престижа профессии и привлечения молодых кадров, уточнила Анна Головань.

По ее словам, в последние годы престижность профессии оленевода снизилась из-за тяжелых условий труда и невысокой заработной платы.