Берлин, 27 декабря, 2021, 20:45 — ИА Регнум. Немецкая ассоциация городов и муниципалитетов (DStGB) назвала ожесточённые протесты против мер по сдерживанию COVID-19 в Германии одним из наиболее серьёзных вызовов на 2022 год, призвав правоохранительные органы к последовательным шагам по пресечению насильственных акций. Об этом сообщает 27 декабря издание Spiegel.

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«Прокуроры и суды обязаны как можно быстрее реагировать на правонарушения», — заявил президент ассоциации, мэр Мюнстера Маркус Леве (ХДС) в интервью газетам медиагруппы Funke.

Он подчеркнул, что с крайними взглядами и преступными действиями необходимо бороться на всех уровнях. «Когда дела в стране становятся хуже, то есть когда возникает конкретная угроза, местные политики также должны получать защиту со стороны полиции», — отметил Леве.

Политик констатировал, что тон общественных дебатов в Германии становится всё острее с каждым месяцем на фоне распространения коронавирусной инфекции.

«Разногласия часто приводят к вражде. Протесты становятся всё более ожесточенными, общественное мнение колеблется. Это одна из самых серьёзных проблем на 2022 год», — заключил он.