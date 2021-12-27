Берлин, 27 декабря, 2021, 20:24 — ИА Регнум. Обязательное хранение масок в аптечках, новые возможности заработка для водителей электромобилей, обмен водительских прав и черный ящик в новых автомобилях: в 2022 году немецких автовладельцев ждут многочисленные нововведения. Об этом сообщает 27 декабря журнал Spiegel.

С ноября в Германии уже действует новый перечень штрафов, в соответствии с которым, помимо прочего, запрещается неправильная парковка, слишком быстрое вождение или блокировка аварийного выхода. В новом году водителей ждёт и ряд других изменений.

Около 43 миллионов немцев должны будут продлить свои водительские права к 2033 году. При этом 19 января 2022 года истечёт срок, в который права старого образца могут быть заменены на новые, соответствующие требованиям ЕС. Выдача нового водительского удостоверения обойдётся водителю в 25 евро.

Аптечка в автомобиле в будущем должна будет содержать две маски, за несоблюдение этого требования будет грозить штраф.

Кроме этого, с 2022 года сумма, которую компании должны платить за одну тонну произведенного CO₂, вырастет с 25 до 30 евро. Пострадавшие от увеличения налога корпорации, например в нефтяной промышленности, обычно накладывают налоговое бремя на потребителей. Таким образом, это влияет на цены на топливо на АЗС. Автомобильный клуб Europa ACE ожидает доплаты в размере 1,6 цента за литр дизельного топлива и 1,4 цента за литр бензина.