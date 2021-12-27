Берлин, 27 декабря, 2021, 20:05 — ИА Регнум. Органы здравоохранения Германии достигли поставленной в ноябре цели сделать 30 миллионов прививок от коронвируса к концу 2021 года. Об этом сообщил 27 января министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах.

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«Рекламная кампания в Германии идет полным ходом. Теперь мы достигли важной промежуточной цели в 30 миллионов прививок. Мы все можем этим гордиться», — приводит его слова Spiegel.

Министр добавил, что теперь задачей властей на ближайшие недели является продолжение кампании ревакцинации «с такой высокой скоростью, чтобы значительно сократить количество госпитализаций из-за варианта «Омикрон».

Сообщается, что на сегодняшний день по меньшей мере одну дозу вакцины от коронавируса получили около 74% жителей Германии. К 7 января этот показатель планируется довести до 80%.