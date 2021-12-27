27 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

Цифровая экономка не дала значительных положительных результатов для роста благосостояния людей. Это означает, что цифровые инструменты последние несколько лет применялись бездумно — ни цели, ни методы, ни прогнозы не стали сколько-нибудь полезны даже экономически развитым странам.

Ангелина Потеряйко, , 19:28 — REGNUM Цифровая трансформация экономики идет уже почти десять лет: собираются океаны больших данных, строятся прогнозные модели, снижается роль и значение человека в экономических отношениях, запускаются новые, все более совершенные алгоритмы. Но это не спасает мир от экономического беспорядка. Судя по их декларациям о цифровом лидерстве, инициаторами и наиболее успешными адептами цифрового капитализма являются США, Китай и ЕС. Не добившись каких-либо видимых успехов своих моделей у себя дома, эти государства экспортируют их в развивающиеся страны, чтобы «держать на цифровом крючке» чужую экономику.

Экономика Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

Все чаще слышатся голоса мировых лидеров о том, что капитализм не в состоянии создать бескризисную и устойчивую модель управления экономикой. С критикой капитализма в 2019 году выступил президент Франции Эммануэль Макрон. В октябре 2021 года президент РФ Владимир Путин заявил, что капитализм исчерпал себя.

На место капиталистическому цифровому хаосу, усиливающемуся пандемией, должен прийти альтернативный цифровой порядок. Но какой? Как использовать, например, сеть Интернет, чтобы она служила интересам граждан, а не доминирующим политическим и экономическим интересам? Очевидно, что и у тех, кому принадлежит власть, и у тех, кто этой власти подчиняется, сформировался спрос на новые формы управления, отличные от форм тотального контроля и принуждения.

Интернет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Признаками такого интереса являются новые мероприятия, проводимые в рамках улучшения регулирования цифровой экономики в разных странах и межгосударственных объединениях.

ОЭСР борется с международным налоговым арбитражем — популярная практика среди американских крупных технологических компаний. США пытаются регулировать чрезмерное влияние цифровых платформ на рынки. Китайское правительство ввело новый Закон о защите личной информации и запустило антимонопольную кампанию по контролю над быстрорастущим цифровым рынком страны. Европейский союз, опираясь на Общее положение о защите данных, разработал более широкое, основанное на этике, видение управления данными, цифровыми рынками и искусственным интеллектом.

Регулирующие и управляющие органы во многих странах мира рассматривают вопрос о том, как управлять технологиями, использующими ИИ и большие данные, и создать общие мировые стандарты по их регулированию.

Но в условиях стагнирующего капитализма, захлебнувшегося в кредитном потреблении, перепроизводстве и стремлении повысить норму прибыли любыми способами, ни одной стране не суждено достичь цифрового экономического лидерства. Снижение издержек переменного капитала через замену живого человеческого труда машинами, создание тоталитарной системы наблюдения и социального контроля, не решит главной проблемы всех экономических кризисов, привыкших заканчиваться войной, — диспропорциональности экономического развития.

Итогом цифровизации экономики стали результаты, противоположные заявленным: падение ВВП ведущих экономик мира, рост инфляции, высокий уровень банкротств компаний. В условиях диктатуры технологии и искусственного ускоренного перехода к новому, цифровому укладу обостряются такие негативные социальные явления, как безработица, снижение доходов населения.

Эмиль Клаус. Бедность. 1890

Это подтверждает совместный опрос «Ромир» и Gallup International, в котором приняло участие около 17 тыс. человек в 18 странах мира. 37% опрошенных заявили, что в 2020 году серьезно потеряли в доходах, а 15% признались, что остались без работы.

IT-индустрия призвана обслуживать остальные отрасли промышленности, автоматизировать и роботизировать их, ускоряя оборот денег и товаров, повышая качество последних, одновременно увеличивая прибыль, в том числе за счет оптимизации использования ресурсов. Но темпы роста прибыли высокотехнологичных компаний выше, чем во всех остальных отраслях. Транснациональные IT-корпорации поглощают торговлю, сферу услуг и меняют свою первоначальную форму, цель и продукт. Остался один небольшой шаг — пересмотреть Ямайскую валютную систему (она уже может называться морально устаревшей), и IT-гиганты доберутся до своих идеологов — банков и финансовых корпораций.

Как жить огромной массе людей в условиях, при которых суверенитет страны нарушается под влиянием внешних экономических факторов, не действуют договоренности между властью и населением, а сами институты власти передают свои функции частному бизнесу?

Такие судьбоносные решения принимают те, кто находится в капитанской рубке корабля под названием «мировая экономика». Сегодня они предложили миру инклюзивный капитализм и зеленое устойчивое развитие — два глобальных проекта, направленные на сохранение статус-кво мирового финансового олигархата. Но остальное население Земли ждёт очередного Ренессанса — поворота модели управления экономикой лицом к Человеку.

У России есть все возможности встать на капитанский мостик с гордо поднятой головой — ресурсы, опыт, научно обоснованная модель. Надо торопиться, пока корабль не сел на мель.

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