Вельск, Архангельская область, , 16:23 — REGNUM В Вельском районе Архангельской области произошла дорожная авария, в результате которой погибли три человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП 06.мвд.рф

«Женщина 1995 года рождения, управляя автомобилем Vortex, двигаясь со стороны города Вельск в сторону Архангельска, выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с движущимся во встречном направлении грузовым автомобилем Scania в составе с полуприцепом. В результате аварии произошло возгорание транспортных средств, а большегруз съехал с дороги в правый по ходу движения кювет», — говорится в сообщении пресс-службы.

Водитель кроссовера и двое пассажиров от полученных травм скончались на месте ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области под лед провалился микроавтобус с медработниками.