Берлин, , 19:50 — REGNUM Новое коалиционное правительство ФРГ разрабатывает законопроект об ужесточении ограничений на экспорт оружия из страны. Об этом сообщила 27 декабря министр иностранных дел Анналена Бербок, передаёт агентство DW.

Анналена Бербок

Заявлениеп розвучало через несколько дней после того, как стало известно, что администрация бывшего канцлера Ангелы Меркель одобрила экспортные сделки на сумму 5 миллиардов евро с Египтом и Сингапуром.

«Как коалиция, мы ясно дали понять, что пересматриваем политику экспорта вооружений за последние несколько лет. Мы работаем над законом о контроле за экспортом оружия, который сделает более четкими критерии, по которым утверждается продажа вооружений», — сказала Бербок.

По её словам, новое коалиционное правительство, состоящее из левоцентристских социал-демократов (СДПГ), «зеленых» и неолиберальной СВДП, намерено ужесточить экспорт оружия в «страны третьего мира, находящиеся за пределами Европейского союза и НАТО».

Предыдущее правительство Германии одобрило продажу Египту трех военных кораблей и 16 систем противовоздушной обороны от Thyssenkrupp Marine Systems и Diehl Defense.

Одобрение было получено в течение последних девяти дней пребывания Меркель у власти, несмотря на критику Египта за плохое положение дел в области прав человека и участие страны в конфликтах в Йемене и Ливии.