Санкт-Петербург, , 16:29 — REGNUM Выпуск новых легковых автомобилей на заводе южнокорейской корпорации Hyundai в Санкт-Петербурге увеличился в 2021 году на 6,5% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили 27 декабря в пресс-службе OOO «Хендэ Мотор СНГ».

Работа завода Hyundai в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Петербургский завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (ХММР) в 2021 году выпустил 234 тыс. автомобилей, что на 6,5% больше, чем в 2020-м. Компания не собирается останавливаться на этом показателе и планирует увеличить годовой объем выпускаемых в Петербурге автомобилей на шесть тысяч единиц.

«В этом году завод «ХММР», как и все предприятия области автомобилестроения, столкнулся с дефицитом автокомпонентов и, в частности, полупроводников. Несмотря на все сложности, нам удалось практически избежать перебоев на производстве и показать отличный результат по итогам года», — отметил генеральный директор завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Джу Сучоун.

Из 234 тыс. выпущенных на петербургском предприятии автомобилей 142 тыс. машин представляют собой модели Solaris и Creta, которые относятся к пяти самым продаваемым на российском рынке. В уходящем году был осуществлен запуск производства Hyundai Creta второго поколения. Еще одним итогом года для компании стал запуск завода двигателей в Петербурге в сентябре. На конвейер «ХММР» уже начали поступать двигатели, выпущенные на российском заводе компании Hyundai WIA.

Кроме того, Hyundai приобрела бывший завод General Motors в Петербурге.

Напомним, ранее Hyundai заявил о заинтересованности в развитии инвестиционных отношений с правительством Санкт-Петербурга не только в автопроме, но и в судостроении.

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