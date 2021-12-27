Кострома, 27 декабря, 2021, 17:09 — ИА Регнум. На базе предприятий Костромской области хотят создать исправительные центры Федеральной службы исполнения наказаний. С таким предложением на заседании Советов по промышленной политике и развитию малого и среднего предпринимательства с участием заместителя губернатора региона Юрия Макова выступил начальник УФСИН Андрей Виноградов.

Центр трудовой адаптации при исправительной колонии № 1 в Костроме

Участие в программе могут принять фабрики и заводы, нуждающиеся в кадрах. Рабочих необходимых им специальностей предоставит Исправительный центр No1, расположенный в Костроме. Трудиться в таких местах смогут люди, осужденные к принудительным работам и имеющие необходимую для конкретного предприятия квалификацию. Места для их проживания и административный корпус для охранников должны предоставить или построить предприниматели.

«В связи с увеличением применения судами нового вида уголовного наказания — принудительных работ остро встает вопрос о создании дополнительных рабочих мест для данной категории граждан. Как показывает практика, среди осужденных есть достаточно квалифицированные рабочие, их трудоустройство на различных промышленных объектах региона будет подспорьем для развития Костромской области», — пояснили в УФСИН.

Осужденным будут выплачивать зарплату, за их поведением на предприятии будут наблюдать сотрудники по надзору и начальники от ФСИН. Общежития для этих целей должны быть рассчитаны на приём как минимум 50 людей. Отметим, что члены Советов выслушали предложение силовиков, но конкретного ответа на него пока не дали. Вероятно, детальное обсуждение этого вопроса продолжится в 2022 году.