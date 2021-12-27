На костромских предприятиях предложили создать исправительные центры ФСИН
Кострома, 27 декабря, 2021, 17:09 — ИА Регнум. На базе предприятий Костромской области хотят создать исправительные центры Федеральной службы исполнения наказаний. С таким предложением на заседании Советов по промышленной политике и развитию малого и среднего предпринимательства с участием заместителя губернатора региона Юрия Макова выступил начальник УФСИН Андрей Виноградов.
Участие в программе могут принять фабрики и заводы, нуждающиеся в кадрах. Рабочих необходимых им специальностей предоставит Исправительный центр No1, расположенный в Костроме. Трудиться в таких местах смогут люди, осужденные к принудительным работам и имеющие необходимую для конкретного предприятия квалификацию. Места для их проживания и административный корпус для охранников должны предоставить или построить предприниматели.
Осужденным будут выплачивать зарплату, за их поведением на предприятии будут наблюдать сотрудники по надзору и начальники от ФСИН. Общежития для этих целей должны быть рассчитаны на приём как минимум 50 людей. Отметим, что члены Советов выслушали предложение силовиков, но конкретного ответа на него пока не дали. Вероятно, детальное обсуждение этого вопроса продолжится в 2022 году.