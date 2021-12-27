Приштина, Сербия, 27 декабря, 2021, 16:38 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Косово Рифат Ляфити в интервью для Ekonomia Online заявил, что правительство Косово готовится сделать вакцинацию более массовой и подготовить систему здравоохранения к возможным кризисам.

Facebook.com/Ministria.Shendetesise.RKS Альбин Курти и Рифат Ляфити

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Политик подчеркнул, что, несмотря на аномально хорошую ситуацию (несколько месяцев почти полного отсутствия смертей от COVID-19), важно, чтобы граждане продолжали прививаться от коронавируса. При этом Ляфити заявил о важности получения гражданами третьей дозы вакцины.

По словам политика, лучшим подарком от диаспоры для косоваров будет их здоровье. Ляфити призвал эмигрантов возвращаться на родину привитыми и без COVID-19, поскольку в противном случае власти будут закрыть границы.