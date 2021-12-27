Москва, 27 декабря, 2021, 16:22 — ИА Регнум. Западные страны и НАТО не станут воевать за Украину. Об этом 27 декабря заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинская армия

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По его оценке, в случае агрессии Киева против России или ЛДНР, он останется один на один с Москвой. И противостояние это быстро обернется для украинской стороны полным поражением.

«Если случится война, никто за Украину воевать не будет. Жизнь западного человека священная для правительств их стран. Поэтому рассматривается вопрос британцами, как быстро отчалить с Украины. Туземцы будут предоставлены сами себе», — сказал Коротченко.