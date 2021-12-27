Вашингтон, 27 декабря 2021, 16:18 — REGNUM Моддеры (создатели модификаций к видеоиграм) выпустили дополнение к Final Fantasy VII Remake, которое повышает производительность игры. Об этом 27 декабря сообщает портал Wccftech.

Final Fantasy VII Remake
Final Fantasy VII Remake
Скриншот из игры Final Fantasy VII Remake

Мод, который в действительности представляет собой изменённый файл игры engine. ini, вносит в игру изменения, которые оптимизируют работу графического процессора и видеопамяти, а также ускоряют загрузку текстур и шейдеров Mip, решая большинство проблем с «тормозами» игры. Кроме того, дополнение вносит изменения в работу функций Temporal anti-aliasing (TAA), Tonemaps, SSR, SSS, окружающего освещения (ambient occlusion lighting) и постобработку. Получить инструкции по установке и ознакомиться с описанием мода можно его на странице.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что разработку игры Final Fantasy XVI отложили на полгода из-за коронавируса. Руководитель проекта Наоки Йошида сообщил новости в публикации на twitter-странице проекта.

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