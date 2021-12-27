Вашингтон, 27 декабря, 2021, 16:18 — ИА Регнум. Моддеры (создатели модификаций к видеоиграм) выпустили дополнение к Final Fantasy VII Remake, которое повышает производительность игры. Об этом 27 декабря сообщает портал Wccftech.

Скриншот из игры Final Fantasy VII Remake Final Fantasy VII Remake

Мод, который в действительности представляет собой изменённый файл игры engine. ini, вносит в игру изменения, которые оптимизируют работу графического процессора и видеопамяти, а также ускоряют загрузку текстур и шейдеров Mip, решая большинство проблем с «тормозами» игры. Кроме того, дополнение вносит изменения в работу функций Temporal anti-aliasing (TAA), Tonemaps, SSR, SSS, окружающего освещения (ambient occlusion lighting) и постобработку. Получить инструкции по установке и ознакомиться с описанием мода можно его на странице.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что разработку игры Final Fantasy XVI отложили на полгода из-за коронавируса. Руководитель проекта Наоки Йошида сообщил новости в публикации на twitter-странице проекта.