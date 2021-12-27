Ташкент, 27 декабря, 2021, 16:18 — ИА Регнум. Трудовая миграция является одной из наиболее чувствительных сфер двустороннего взаимодействия, поскольку Узбекистан сохраняет первое место по числу граждан, находящихся на заработках в России из всех стран Центральной Азии. Об этом журналистам 27 декабря заявил посол России в Ташкенте Олег Мальгинов.

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«Только по официальным данным в России находится более двух миллионов узбекских мигрантов», — отметил посол.

Он указал, что в этой связи очень своевременным является запуск в 2021 году пилотного проекта по привлечению в Россию граждан Узбекистана для осуществления трудовой деятельности в сфере строительства.

«Он обеспечивает прозрачность трудоустройства граждан республики, позволяет кандидату уже на стадии подачи документов получить четкое представление о востребованных в России специальностях и заработной плате, которую гарантирует работодатель», — подчеркнул дипломат.

Он отметил, что в ходе отбора проводится медицинское освидетельствование и вакцинация мигрантов российской вакциной «Спутник Лайт», параллельно осуществляется проверка по линии правоохранительных структур на предмет наличия у них запрета въезда в Россию.

«Здесь следует отметить, что все названные процедуры организованы на территории Узбекистана и значительно облегчают процесс оформления, снижают издержки и затраты при трудоустройстве. В этих целях в республику командированы специалисты ФГУП «Паспортно-визовая служба» МВД России и Федерального медико-биологического агентства, которые развернули здесь необходимую инфраструктуру», — сообщил посол.