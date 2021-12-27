Пенза, , 16:52 — REGNUM На территории Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко установили второй комплекс модульной компрессорной кислородной станции. Об этом 27 декабря сообщает региональный минздрав.

Вторая кислородная станция Пензенской областной клинической больницы Penza.pnzreg.ru

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

По словам главного врача медучреждения Александра Никишина, в настоящее время заканчиваются пуско-наладочные работы, кислородная станция работает в тестовом режиме. Мощность новой установки достигает 1291,2 куб. метров в сутки. Станция позволит централизованно обеспечить лечебное учреждение кислородом с концентрацией до 95%, добавил руководитель стационара.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области к двум имеющимся кислородным станциям планируют дополнительно развернуть еще две. Всего до конца года в больницах будет действовать семь кислородных станций.

Читайте также: В Пензенскую область поставили более 400 кислородных концентраторов