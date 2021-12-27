Пенза, 27 декабря 2021, 16:52 — REGNUM На территории Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко установили второй комплекс модульной компрессорной кислородной станции. Об этом 27 декабря сообщает региональный минздрав.
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По словам главного врача медучреждения Александра Никишина, в настоящее время заканчиваются пуско-наладочные работы, кислородная станция работает в тестовом режиме. Мощность новой установки достигает 1291,2 куб. метров в сутки. Станция позволит централизованно обеспечить лечебное учреждение кислородом с концентрацией до 95%, добавил руководитель стационара.
ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области к двум имеющимся кислородным станциям планируют дополнительно развернуть еще две. Всего до конца года в больницах будет действовать семь кислородных станций.
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