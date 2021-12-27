Красногорск, , 16:14 — REGNUM К срокам от 17 до 20 лет колонии строгого режима приговорены участники убийства экс-спецназовца ГРУ Никиты Белянкина в Красногорском районе (Московская область) в 2019 году, сообщили 27 декабря в пресс-службе Московского областного суда.

Колония Sledcomrf.ru

Приговор был оглашён сегодня, 27 декабря: Сергей Ходжаян приговорён к 20, Грант Айрапетян — к 18 и Гамлет Айрапетян — к 17 годам колонии строгого режима. Эти трое признаны виновными в убийстве Белянкина.

Ещё шестерых фигурантов суд признал виновными в хулиганстве: их приговорили к срокам от пяти до пяти с половиной лет колонии общего режима.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Белянкин был убит в ночь на 2 июня 2019 г. Он пытался остановить драку на Новотушинской улице в микрорайоне Путилково, но его избили. Ходжаян ударил бывшего спецназовца ножом, отчего тот скончался.

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