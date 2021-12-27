Скопье, , 16:15 — REGNUM Министр внутренних дел Северной Македонии в отставке (исполняющий свои полномочия до формирования нового правительства) Оливер Спасовски 27 декабря подал в отставку с поста заместителя председателя СДСМ (Социал-демократической партии Македонии).

Димитар Ковачевски

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик заявил, что новый лидер партии Димитар Ковачевски «должен составить новую команду».

Ожидается, что 27 декабря будет избрано новое руководство СДСМ, также будет избран кандидат на пост премьер-министра. Ожидается, что им станет занявший 12 декабря пост главы партии Ковачевски. 17 января парламент Северной Македонии изберет нового премьер-министра страны из состава правящего большинства.

Напомним, парламент Северной Македонии 23 декабря принял отставку премьер-министра Зорана Заева.

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