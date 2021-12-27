Архангельск, , 16:12 — REGNUM Октябрьский районный суд Архангельска приговорил экс-сотрудника уголовного розыска УМВД России к реальному сроку за покровительство секс-притону. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Проститутка Цитата из к/ф «Красотка». реж Гэрри Маршалл. 1990. США

Судом установлено, что бывший правоохранитель в составе преступной группы с 2012 по 2017 годы брал взятки от организаторов секс-притона. В общей сложности он «заработал» около пяти миллионов рублей. Получая деньги, экс-полицейский не только закрывал глаза на работу притона, но и информировал его организаторов о грядущих проверках.

Приговором суда бывшему сотруднику УМВД России по Архангельской области назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, начальник колонии в Адыгее попался на покровительстве осужденному.