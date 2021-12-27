Салехард, 27 декабря, 2021, 16:10 — ИА Регнум. В Новом Уренгое (ЯНАО) расследуется уголовное дело, возбужденное по факту гибели трёх рабочих при пожаре на вокзале станции Коротчаево.

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Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО. Напомним, при тушении пожара обнаружены тела троих рабочих коммерческой организации, один из которых являлся несовершеннолетним — 2004 года рождения.

По факту гибели троих рабочих возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ночью 26 декабря при пожаре в общежитии ямальского города Муравленко погибли две женщины и мужчина.