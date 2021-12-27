Варшава, , 16:07 — REGNUM За последние сутки пограничники задержали на польско-белорусской границе еще троих человек, подозреваемых в пособничестве нелегальным мигрантам по проникновению на территорию Польши из Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба Пограничной службы Польши 27 декабря.

Мигранты Gémes SándorSzomSzed

«Польские пограничники задержали трех человек по подозрению в пособничестве нелегальной миграции. Среди задержанных оказался гражданин Ливана, гражданин Турции и гражданин Сирии. Известно, что все они постоянно проживали на территории Евросоюза и могли пособничать нелегалам беспрепятственно пересекать белорусско-польскую границу и скрываться от польских пограничников. За это они могли получать деньги», — говорится в сообщении.

Также в Погранслужбе сообщили, что подозреваемые были задержаны в момент, когда перевозили нелегалов на автомобиле. Задержанным может быть предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного в третьем параграфе статьи 264 Уголовного кодекса Польши, за что им будет грозить наказание в виде лишение свободы до восьми лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние полгода польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. 2 сентября президент Польши Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией. Польское руководство также инициировало строительство стены на границе с Белоруссией.