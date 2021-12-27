Москва, 27 декабря, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Сегодня, 27 декабря, по состоянию на 15:40 по мск котировки нефти марки Brent символически снижаются на 0,08%, до $76,08 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«Уровень $76 за баррель пока выступает поддержкой, но в условиях низкой активности торгов нефтетрейдеры не находят поводов для продолжения покупок.

Газовый кризис в Европе несколько ослаб на фоне информации о том, что часть газовозов перенацелены с китайского рынка на европейские терминалы.

В то же время опасения снижения спроса из-за новой волны заболеваемости довольно сильны. Некоторый оптимизм нефтетрейдерам придают планы Национального банка Китая по финансовому стимулированию, а также ожидания от встречи министров ОПЕК в начале января.

Резкое снижение котировок нефти на фоне появления штамма «омикрон», действительно, может сподвигнуть к пересмотру планов наращивания добычи. Но пока все это остается гаданием на кофейной гуще.

К концу недели в рамках традиционного предновогоднего ралли нефть может несколько подрасти, но для этого потребуются позитивные новости», — считает эксперт.

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