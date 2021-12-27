Женева, Швейцария, 27 декабря, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Внесение в парламент Грузии законопроекта об упразднении Службы государственного инспектора республики вызвало обеспокоенность в ООН. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба Управлении Верховного комиссара ООН.

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«Мы призываем отозвать инициативу и обеспечить независимость национальных правозащитных механизмов», — говорится в заявлении.

В ООН отметили, что Служба госинспектора играет ключевую роль в предотвращении пыток и защите персональных данных граждан.

Напомним, в парламенте Грузии на этой неделе запланировано рассмотрение проекта закона о разделении Службы госинспектора на Специальную следственную службу и Службу защиты персональных данных. Ведомство ранее оштрафовало минюст за распространение видеороликов про Саакашвили. Было показано, как он ест в время голодовки, а также как сопротивляющегося экс-президента несут за руки и за ноги в камеру.