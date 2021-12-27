Рейкьявик, , 16:05 — REGNUM Художник исландской студии Myrkur Games Кристиан Гомм воссоздал известные места популярной ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim в среде «движка» Unreal Engine 5. Об этом 27 декабря 2021 года сообщает портал DSOGaming.

TES V: Skyrim Скриншот с YouTube

Гомм опубликовал на своём YouTube-канале видеодемонстрацию с локацией Riverwood. Он отметил, что подозревает, что во время обработки видео редактор немного изменил цвета, из-за этого художник также выложил в сеть несколько скриншотов.

Напомним, 11 ноября 2021 года компания Bethesda Softworks выпустила версию The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition, релиз она приурочила к десятилетию игры. Ранее ИА REGNUM сообщило, что геймер установил новый мировой рекорд по прохождению Skyrim.

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