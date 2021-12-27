Москва, , 16:06 — REGNUM Киеву не стоит радоваться обещаниям США предоставить им ту или иную развединформацию. Об этом 27 декабря заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По его мнению, ничего стоящего Вашингтон Киеву никогда не передаст. Связано это с тем, что западные спецслужбы убеждены — во всех органах власти Украины присутствуют агенты российских спецслужб, которые оповещают своих кураторов в Москве обо всем происходящем.

«Пусть на Украине не обольщаются обещаниям США поделиться разведывательной информацией с американских спутников. Максимум, чем поделятся с украинским генштабом и министерством обороны — это снимки с коммерческих спутников. Причина очень простая. Делиться настоящей секретной или совершенно секретной информацией с Киевом никто не будет, потому что у западных спецслужб есть мнение, что украинские силовые ведомства нашпигованы агентурой, которая все это дело тут же сольет в Москву», — сказал Коротченко.

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