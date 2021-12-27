Москва, , 16:02 — REGNUM В 2021 году самообеспеченность российского рынка тепличной продукцией составит 75%

Теплица Александр Полегенько © ИА REGNUM

Самообеспеченность российского рынка тепличной продукцией в 2021 году составит 75%, к 2022 году этот показатель вырастет до 82%, а в 2023 до 88%. По оценке экспертов, объем производства тепличной продукции в 2022 году составит1 678,4 тысячи тонн, в 2023 вырастет до 1 800 тысяч тонн. Об этом свидетельствуют результаты аналитического отчета ассоциации «Теплицы России», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Темпы роста производства овощей закрытого грунта устойчивые и высокие, мы соответствуем целевым планам Стратегии по обеспечению продбезопасности страны с точки зрения внутреннего производства. Еще один положительный момент — мы переходим к устойчивому экспорту, наша продукция показывает высокие результаты по качеству и производимым объемам, крупные производители открыты к профессиональному сотрудничеству с иностранными торговыми сетями», — заявил президент ассоциации Алексей Ситников.

Импорт огурцов и томатов по итогу третьего квартала 2021 года суммарно сократился на 25% по отношению к прошлому году и составил 416,2 тысяч тонн. Импорт огурцов сократился на 44% до 36,6 тысяч тонн, количество импортируемых томатов уменьшилось на 21% — в этом году их поставки составили 377,6 тысяч тонн.

«Мы стремимся к выходу на полное импортозамещение иностранной продукции. По огурцам и томатам мы близки к желаемому результату, доля импортных перцев и баклажанов на рынке еще высоки, но являются нашими приоритетными направлениями. Для дальнейшего наращивания потенциала российских АПК нам необходимы стабильный рост покупательской способности населения, адекватные взаимоотношения с торговыми сетями с точки зрения формирования торговой наценки, сдерживание роста цен на удобрения, упаковку, логистику и дальнейшая субсидийная поддержка отрасли защищенного грунта от государства», — добавил Ситников.