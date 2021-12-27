В Воронеже к скандалу с забором мазков у детей привлекут прокуратуру
Воронеж, 27 декабря, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Родители учащихся трёх школ Воронежа собирают подписи под коллективным обращением в прокуратуру в связи с массовым забором мазков у детей. На данный момент под обращением подписались несколько десятков человек — родителей учащихся лицея №9, школ №№ 36 и 52.
Родители хотят получить информацию о том, кто и с какой целью проводил медосмотр, почему об этом не были предупреждены родители, а у администрации школы нет подтверждающих документов, почему плановый осмотр проводил не штатный медработник и почему проверка проходила выборочно.
Как сообщало ИА REGNUM, скандал разразился в конце минувшей недели — 23 декабря в лицее №9 был проведен медосмотр младшеклассников, причем проводили его не медработники школы, а посторонние люди. Учитель также не присутствовал при этом. Ученикам поводили шпателем по щекам и под языком, после чего биоматериал упаковали в пакет. О таких же осмотрах сообщили родители учеников ещё двух школ. При этом, по утверждению родителей, в классах на момент осмотра находились «сотрудники ОМОНа».