Иерусалим, , 16:01 — REGNUM Израиль не позволит Ирану стать «пороговым ядерным государством» и решительно настроен остановить ядерную программу этой страны. Об этом на заседании комитета по иностранным делам и обороне в связи с возобновлением переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в Вене 27 декабря заявил министр иностранных дел Яир Лапид.

Израиль Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Это главная проблема израильской внешней политики и политики безопасности: остановить иранскую ядерную программу», — подчеркнул он.

Глава МИД Израиля напомнил, что в последние месяцы был интенсивный диалог со всеми странами, участвующими в этих переговорах.

«Мы чётко всем дали понять: Израиль не позволит Ирану стать пороговым ядерным государством. Мы, конечно, предпочли бы действовать в сотрудничестве с мировым сообществом, но при необходимости будем действовать в одиночку, для своей безопасности», — отметил глава израильского внешнеполитического ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 27 декабря, в столице Австрии стартовал восьмой раунд переговоров между Исламской Республикой Иран и группой 4+1 (Францией, Великобританией, Россией, Китаем и Германией). Заседание совместной комиссии будет проходить под председательством заместителя генерального секретаря Европейской службы внешних действий Энрике Мора.

В ходе очередного раунда венских переговоров участники обсудят возможность возвращения Соединённых Штатов к иранской ядерной сделке 2015 года и пути обеспечения полного выполнения соглашения всеми вовлечёнными сторонами.