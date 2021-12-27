Салехард, , 16:00 — REGNUM В ямальском городе Муравленко расследуется уголовное дело, возбужденное по факту гибели трех человек при пожаре в общежитии. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Пожар backalleytaxes.com

Ночью 26 декабря 2021 года в двухэтажном деревянном общежитии № 47 по улице Губкина в Муравленко произошло возгорание. На момент пожара в общежитии проживало 43 гражданина. После ликвидации огня обнаружены тела погибших женщины и мужчины. Ещё одна жительница дома, получившая отравление угарным газом, скончалась в больнице.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензе при пожаре вечером 26 декабря погибли мужчина и женщина.

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