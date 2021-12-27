Санкт-Петербург, , 16:08 — REGNUM В Санкт-Петербурге за неделю закрыли два десятка незаконных елочных базаров. Проверки на соблюдение законодательства в этой сфере будут идти вплоть до Нового года. Об этом 27 декабря сообщили в пресс-службе комитета по контролю за имуществом (ККИ) Санкт‑Петербурга.

Елочный базар Пресс-служба ККИ.

Напомним, елочные базары на улицах города открылись 20 декабря.

За неделю сотрудники ККИ и Центра повышения эффективности использования государственного имущества провели рейды в Невском, Приморском, Кировском, Московском, Фрунзенском, Калининском, Красносельском, Адмиралтейском и Центральном районах. В результате от незаконных ёлочных базаров освобождено 20 участков на Варшавской и Садовой улицах, на Искровском, Коломяжском, Ленинском проспектах, улицах Димитрова, Типанова, Орджоникидзе, на проспектах Ветеранов, Королева, Испытателей и Просвещения. По два участка освобождено на проспекте Чернышевского, Народной и Будапештской улицах, Светлановском проспекте. Торговые конструкции демонтированы, деревья подлежат утилизации.

«Город поддерживает честный бизнес, тех, кто заранее оформляет договоры аренды. Но многие недобросовестные предприниматели в погоне за выгодой предпочитают «забыть» о правилах и санитарных нормах. Зачастую они не только продают елки без оформления документов, но и вырубают их без разрешения, наносят ущерб нашим лесам. Это недопустимо», — сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и поручил надзорным органам ежедневно вести проверки.

Нарушители будут привлечены к административной ответственности. Предусмотрены штрафы до 5 тыс. рублей — для физического лица, до 50 тыс. рублей — для индивидуального предпринимателя и до 200 тыс. рублей — для юридических лиц.

Добавим, что список легальных торговых точек по продаже ёлок опубликован на сайте комитета имущественных отношений Санкт‑Петербурга.

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